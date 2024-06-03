الطائف.. تفاهم بين "الكلية التقنية للفندقة" و"السياحية التعاونية"

وقّع عميد الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالطائف المهندس محمد حسن الزهراني، مع جمعية الطائف السياحية التعاونية ممثلاً عنها محمد مرزوق العتيبي، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مشتركة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر في مجال السياحة والضيافة وتطوير الوجهات السياحية، وذلك بتضافر الجهود في القطاع السياحي وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح عمل مذكرة التعاون فيما يحقق أهدافها المرسومة.
وقال عميد الكلية المهندس محمد بن حسن الزهراني: إن هذه الاتفاقية فرصة مناسبة لمتدربي الكلية ومنسوبيها؛ للمساهمة في تطوير الوجهات السياحية والتدريب التي تحقق جودة الحياة ووفق رؤية المملكة 2030، ولتعزيز التعاون المشترك لتقديم الخدمة المجتمعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف السياحية محمد مرزوق العتيبي، أن مذكرة التعاون والالتقاء بشركاء النجاح في المجال السياحي هو فرصة للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال.
ونوه إلى أن محافظة الطائف مقبلة على مشاريع سياحية متنوعة بتنوع تضاريسها وجمال طبيعتها وجوها.
كما ثمّن جهود ودعم الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أنه ما كان ذلك ليتم لولا توفيق الله، ثم الدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لهذا القطاع المهم.