الطائف.. تفاهم بين "الكلية التقنية للفندقة" و"السياحية التعاونية"

كما ثمّن جهود ودعم الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أنه ما كان ذلك ليتم لولا توفيق الله، ثم الدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لهذا القطاع المهم.