المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يدشن برنامج الطاقة المتجددة والسلامة المهنية

دشن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع شركة "أكوا باور" الرائدة في مجال الطاقة والمياه أولى البرامج النوعية في تخصصات (الطاقة المتجددة والصحة والسلامة المهنية) الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية الذي يمكن المرأة في مجال الطاقة والمياه في التخصصات التقنية لأول دفعة تضم 60 متدربة.
صرح الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس طارق الشمراني، أن البرنامج يتميز بكونه تدريباً مبتدئاً بالتوظيف لمدة سنتين تتوج بانقضائها الرحلة التدريبية بدبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال إن هذا البرنامج يتبنى 153 متدرباً ومتدربة ويأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تقودها المؤسسة بين الشركة والمعهد في دعم مسارات تدريب وتمكين الكوادر الوطنية لسوق العمل. وأكد أهمية الاعتماد على الكوادر السعودية في مجالات هامة وحيوية كتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية لما له من مردود إيجابي على اقتصادنا الوطني بصورة عامة وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية وتوطين المعرفة بصورة خاصة بما يتوافق مع الرؤية 2030.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والتواصل في شركة أكوا باور فيصل جادو، عن سعادته بإطلاق البرنامج الذي يتوج الشراكة النوعية التي تجمع الشركة بالمعهد والمؤسسة، حيث سينضم المتدربون والمتدربات ضمن فريق مشروع "نوماك" من خلال الاستفادة من مميزات البرنامج والتي تتيح التدريب المبتدئ بالتوظيف حيث نستهدف التركيز على ضم التخصصات التقنية مثل الطاقة المتجددة، والصيانة الميكانيكية والكهربائية، والصحة والسلامة والبيئة"، وأكد ترحيبه بالمتدربين والمتدربات ضمن فريق العمل، متطلعاً إلى العمل معاً لتطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن البرنامج يحظى بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية تأكيداً لمشاركة القطاع الخاص في التوطين كونها إحدى الحلول التي يعمل عليها المعهد الذي يؤمن بقدرة خريجيه من الجنسين على المنافسة والمشاركة بجدارة في بناء الوطن، بالإضافة إلى ترسيخ الجهود المبذولة للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء وأكوا باور شريكها الإستراتيجي في تبني التوجهات الواعدة والتركيز على ما يخدم الأجيال القادمة من شباب وشابات الوطن من خلال التوسع والتنوع في التدريب وتلبية حاجة قطاع المياه والطاقة.