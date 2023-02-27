المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يدشن برنامج الطاقة المتجددة والسلامة المهنية

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري وبيئة وثقافة العمل والتواصل في شركة أكوا باور فيصل جادو، عن سعادته بإطلاق البرنامج الذي يتوج الشراكة النوعية التي تجمع الشركة بالمعهد والمؤسسة، حيث سينضم المتدربون والمتدربات ضمن فريق مشروع "نوماك" من خلال الاستفادة من مميزات البرنامج والتي تتيح التدريب المبتدئ بالتوظيف حيث نستهدف التركيز على ضم التخصصات التقنية مثل الطاقة المتجددة، والصيانة الميكانيكية والكهربائية، والصحة والسلامة والبيئة"، وأكد ترحيبه بالمتدربين والمتدربات ضمن فريق العمل، متطلعاً إلى العمل معاً لتطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية.