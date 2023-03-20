جولات متعددة.. "أمين الرياض" يتفقّد المشاريع والخدمات البلدية في "حريملاء وشقراء والقصب وأشيقر"

تفقّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض محافظتي حريملاء وشقراء ومركزي أشيقر والقصب، ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها في عدد من المحافظات والمراكز بمنطقة الرياض والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في إطار رؤية المملكة 2030.
رافق الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف في الزيارات مساعد أمين منطقة الرياض المهندس صالح المخضوب، ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المحافظات الدكتور عبدالرحمن الخريف، وعدد من منسوبي الأمانة.
بدأ أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف جولته التفقدية بزيارة محافظة حريملاء، وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي، وعدد من أعيان المحافظة ومنسوبي البلدية.
واجتمع الأمير فيصل بن عياف برئيس ومنسوبي البلدية، واطلع على أهم المشاريع المنفذة والمشاريع تحت التنفيذ، كما التقى الأهالي واستمع لمطالبهم واحتياجات المحافظة من الخدمات والمشاريع التنموية.
بعد ذلك توجّه أمين المنطقة لمحافظة شقراء، وكان في استقباله في مقر البلدية محافظة شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ورئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني ومنسوبي البلدية.
وفور وصوله تجوّل في المعرض المصور للمشاريع المنفذة والمشاريع تحت التنفيذ، برفقة محافظ شقراء ورئيس البلدية وعدد من رؤساء الأقسام.
واطلع على توسعة طريق الملك عبدالعزيز، وسير العمل في تنفيذ عدد من الطرق، وجهود البلدية في تحسين المظهر العام وإزالة التشوهات البصرية، وأهم المبادرات لتفعيل القرية التاريخية، إضافة إلى الاطلاع على احتياجات الأحياء الجديدة للخدمات من سفلتة ورصف وإنارة، كحي التأهيل الجديد وحي الجامعة.
وبعد الجولة في المعرض المصور، اجتمع أمين المنطقة برؤساء بلديات شقراء وحريملاء ومرات وثادق والقصب وأشيقر وناقش أهم المشاريع التنموية في تلك البلديات.
ثم توجه والوفد المرافق له لاستراحة البلدية بالقرب من صالات المؤتمرات، واستقبل فيها الأهالي ورجال الأعمال بحضور محافظ شقراء عادل البواردي، حيث استمع لمطالب الأهالي واحتياجات المحافظة من الخدمات والمشاريع، ثم تناول الجميع طعام الغداء.
وتوجّه أمين المنطقة لجامعة شقراء، وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور علي محمد السيف ووكلاء الجامعة وعدد من العمداء والأساتذة، وقام خلال الزيارة بجولة في معرض مصور لأهم مشاريع الجامعة، إضافةً إلى مشاهدة عرض مرئي عن منجزات الجامعة في شتى المجالات.
وأشاد الأمير فيصل بن عياف بما شاهد من منجزات ومشاريع في الجامعة، مؤكدًا على تضافر الجهود لتحسين واستثمار المدخل العام للمدينة الجامعية، ليخدم الجامعة والأحياء الجديدة المجاورة لها.
وفي نفس السياق، قدّم رئيس جامعة شقراء الشكر والامتنان لأمين المنطقة، مبديًا استعداد الجامعة للتعاون مع الأمانة في جميع المحافظات الـ8 التي يوجد فيها كليات للجامعة، والتنسيق في شتى المجالات بما يخدم المنطقة والمجتمعات المحلية في تلك المحافظات.
بعد ذلك توجّه أمين المنطقة لزيارة مسرح شقراء المفتوح وكان في استقباله صاحب المشروع المهندس محمد البواردي وأبناؤه، واطلع على المسرح ومرافقه، ووجه البلدية بسرعة تنفيذ مواقف للمسرح، تتسع لـ350 سيارة، و8 حافلات كبيرة.
تلا ذلك تفقّد منتزه الملك سلمان في مطل شقراء، حيث اطلع على سير العمل فيه، وأهم المراحل المنفذة والتي تحت التنفيذ، مؤكدًا على سرعة إنجاز المشروع، وربطه بمسرح شقراء المفتوح.
وقام أمين المنطقة بزيارة لمدينة أشيقر اجتمع خلالها بالأهالي في دار التراث بالقرية التاريخية، ثم تجوّل في أهم معالم القرية، مطلعًا على مساجدها وأسواقها وقصورها التاريخية.
وواصل أمين المنطقة الأمير فيصل بن عياف جولته التفقدية ليزور مدينة القصب، حيث كان في استقباله رئيس المركز سعد القاسم، ورئيس البلدية المهندس مطلق أبوثنين، والمهندس طارق القصبي، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس المهندس سعد القاسم، والأهالي وأعيان المدينة.
وقام أمين المنطقة بجولة في القرية التراثية، بدأها بسوق القرية؛ حيث استقبله عدد من الفتيات الصغيرات بالرقصات التراثية مع أنغام الأناشيد الشعبية، إضافة إلى تقديمهن بعض الحرف والأكلات الشعبية.
وتوجّه أمين المنطقة إلى قصر الشيخ الزاحم التاريخي، وكان في استقباله أحفاد الشيخ، وشاهد خلال الزيارة أهم المخطوطات والخطابات بين الشيخ الزاحم والملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- كما شاهد أهم الصور النادرة التي يحتويها القصر.
وختم أمين المنطقة جولته بزيارة للمهندس طارق القصبي في مزرعته بمركز المشاش.