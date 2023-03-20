جولات متعددة.. "أمين الرياض" يتفقّد المشاريع والخدمات البلدية في "حريملاء وشقراء والقصب وأشيقر"

واطلع على توسعة طريق الملك عبدالعزيز، وسير العمل في تنفيذ عدد من الطرق، وجهود البلدية في تحسين المظهر العام وإزالة التشوهات البصرية، وأهم المبادرات لتفعيل القرية التاريخية، إضافة إلى الاطلاع على احتياجات الأحياء الجديدة للخدمات من سفلتة ورصف وإنارة، كحي التأهيل الجديد وحي الجامعة.