محافظ الطائف يستقبل مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية

وأوضح "العنقري" للأمين سعود بن نهار، بعض منجزات القطاع عن العام الماضي، والخطط المستقبلية ضمن استراتيجية القطاع التعاوني التي ستعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتقديم الخدمات المتميزة للمجتمع المحلي.