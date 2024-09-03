محافظ الطائف يستقبل مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية

استقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن بن علي العنقري.
وشهد اللقاء تقديم عرض للمحافظ عن القطاع التعاوني ومساهماته في جميع المجالات المتخصصة، ضمن رؤية المملكة 2030، بفضل دعم القيادة الرشيدة.
وأوضح "العنقري" للأمين سعود بن نهار، بعض منجزات القطاع عن العام الماضي، والخطط المستقبلية ضمن استراتيجية القطاع التعاوني التي ستعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتقديم الخدمات المتميزة للمجتمع المحلي.
وقال "العنقري": إن تطوير البيئة التنظيمية أوجد مقومات النمو والاستقرار للقطاع الذي أسهم في التنمية المستدامة ودعم المشروعات الناشئة وتحقيق فرص التمكين للطموحين.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف السياحية التعاونية محمد مرزوق السناني، وعدد من منسوبي القطاع.