"بركة" الدمام توزع ألف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات بالشرقية

وأضاف أنه تم تغليف أكثر من ألف سلة رمضانية، بدعم من رجال الأعمال والميسورين من أهل الخير؛ حيث يبلغ قيمة السلة أكثر من 450 ريالاً، مشيرًا إلى أن هذا العام يشهد مشاركة عدد من المتطوعين لتغليف عدد من هذه السلال الرمضانية.