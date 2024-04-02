لتبادل الثقافات الرمضانية.. "تعليم بيشة" تستضيف الوافدين بنادي المعلمين

وتسهم المبادرة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م، من خلال تعزيز ثقافة التنوع وإدارة الاختلاف، ‏وتحقيق التعايش المجتمعي مع الثقافات والجنسيات المختلفة، وزيادة المشاركة المجتمعية لأفراد المجتمع بالاستفادة من مرافق الجهات الحكومية، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والألعاب الشعبية المناسبة للجنسيات المستهدفة؛ لإدخال الفرحة والسرور على الوافدين، من خلال تعايشهم في الشهر الفضيل وفق عادات كل جنسية.