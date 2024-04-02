لتبادل الثقافات الرمضانية.. "تعليم بيشة" تستضيف الوافدين بنادي المعلمين

استضافت إدارة التعليم في محافظة بيشة في مبادرة "ضيفنا وافد" الوافدين من جنسيات متنوعة بنادي المعلمين، وذلك بتخصيص ليلة من ليالي رمضان لكل جنسية في أيام نهاية الأسبوع؛ لتبادُل الثقافات المختلفة والعادات الرمضانية بين الشعوب؛ للاستفادة من مرافق النادي في ممارسة مناشط عدة (رياضية وألعاب شعبية ولقاءات إثرائية ترفيهية وفنون تشكيلية)، وتناول وجبتَي الإفطار والسحور وفق عادات كل جنسية.
يأتي ذلك ضمن مشاركة الإدارة في مبادرة أجاويد2 التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير في مسار (العطاء)، وحضرها مدير التعليم سفر بن محمد بريدي، والمساعد للشؤون التعليمية ناصر بن محمد آل جافل.
وتسهم المبادرة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م، من خلال تعزيز ثقافة التنوع وإدارة الاختلاف، وتحقيق التعايش المجتمعي مع الثقافات والجنسيات المختلفة، وزيادة المشاركة المجتمعية لأفراد المجتمع بالاستفادة من مرافق الجهات الحكومية، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والألعاب الشعبية المناسبة للجنسيات المستهدفة؛ لإدخال الفرحة والسرور على الوافدين، من خلال تعايشهم في الشهر الفضيل وفق عادات كل جنسية.
وزار نخبة من إعلاميي بيشة مقر المبادرة، واطلعوا على الفعاليات المصاحبة التي تقدم للجاليات، وأبدوا إعجابهم بالعمل المميز، وبالإمكانات التي زرعت الفرحة، والابتسامة على وجوه أطفال الجاليات وأسرهم.
وتحدّث "آل جافل" عن المبادرة في أرقام إحصائية، ترسم مصداقية العمل؛ إذ بلغ عدد الفعاليات التي تم تنفيذها أكثر من ١٨٠ فعالية لأكثر من ١٤ جالية من مختلف بلدان العالم، وساهم فريق العمل بتوفير ٢٥٠٠ وجبة للإفطار والسحور لـ٢١٠٠ مستفيد ومستفيدة من الجاليات.
وأكد "آل جافل "أن هذه المبادرة تتصف بالاستمرارية خلال العام وفق الرغبات التي تصل إلينا من الجاليات التي تقطن في بيشة، بالتنسيق مع الزملاء القائمين على المبادرة.. وعلى الرحب والسعة.
يُشار إلى أنه شارك في هذه المبادرة ٦٠ متطوعًا، تجاوزت ساعاتهم التطوعية ٨٠٠٠ ساعة تطوعية خلال مدة تنفيذ الفعاليات المصاحبة لمبادرة "ضيفنا وافد".