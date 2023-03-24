إطلاق اسم الشهيد "جابر" على الدورة الرياضية الرمضانية بـ"الريث"

انطلقت، مساء أمس الخميس، منافسات الدورة الرياضية الرمضانية بمحافظة الريث بمنطقة جازان، حاملة اسم "بطولة الشهيد جابر الريثي"، الذي استشهد غرقًا أثناء إنقاذه ابنَي شقيقه المحتجزين في السيول.