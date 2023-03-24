إطلاق اسم الشهيد "جابر" على الدورة الرياضية الرمضانية بـ"الريث"

انطلقت، مساء أمس الخميس، منافسات الدورة الرياضية الرمضانية بمحافظة الريث بمنطقة جازان، حاملة اسم "بطولة الشهيد جابر الريثي"، الذي استشهد غرقًا أثناء إنقاذه ابنَي شقيقه المحتجزين في السيول.
وحمل اللاعبون لافتات عليها صور الشهيد جابر الريثي، وعبارات الدعوة للشهيد بالرحمة، وتشيد بعمله البطولي، وذلك وسط حضور جماهيري غفير، وتنظيم مميز من المشرفين على الدورة.
وتنظم البطولة بلدية الريث؛ ويشارك فيها 12 فريقاً على ملعب البلدية، وبدأت أولى المواجهات باكتساح فريق "اليوفي" فريق "الغربية" بنتيجة ثقيلة قوامها خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم في المباراة الثانية؛ تعادل فريقا "الملكي" و"مقزع" بدون أهداف.
من جهته، قال المشرف على تنظيم الدورة، يحيى محمد الريثي: لائحة تنظيم البطولة تطبق بكل صرامة منذ المباراة الافتتاحية وحتى المواجهة الختامية.
وأضاف: الدورات الرمضانية تعدّ من أبرز مظاهر الشهر الفضيل على المستوى الرياضي والشبابي، وهي فرصة كبيرة لتجمع اللاعبين ومحبي كرة القدم بمحافظة الريث.
ورحّب "الريثي" بجميع الفرق المشاركة من خارج محافظة الريث، مؤكدًا أن هذه البطولة استثنائية، بحملها اسم الشهيد البطل "جابر الريثي".