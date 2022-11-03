"ثانوية زيد بن الأرقم" تستعرض تاريخ علماء المسلمين في الأسبوع العربي للكيمياء

وأُقيمت في المعرض أقسام متنوعة؛ منها: قسم للوسائل التعليمية وأدوات المختبر، وقسم لعلماء الكيمياء المسلمين وجهودهم في تطور علم الكيمياء، بالإضافة إلى معرض خاص بالبحوث والمطويات، وبعد ذلك قام طلاب المدرسة بإجراء بعض التجارب العملية، بحضور مشرف الكيمياء بمكتب تعليم الشفا الدكتور بندر العتيبي، ومدير ثانوية زيد بن أرقم الأستاذ مطلق القحطاني.