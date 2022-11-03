"ثانوية زيد بن الأرقم" تستعرض تاريخ علماء المسلمين في الأسبوع العربي للكيمياء

دشن مدير مكتب الشفا بتعليم الرياض الدكتور عبدالعزيز الخشلان، اليوم الخميس، معرض الكيمياء المقام في مدرسة زيد بن أرقم الثانوية بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء 2022.
وأُقيمت في المعرض أقسام متنوعة؛ منها: قسم للوسائل التعليمية وأدوات المختبر، وقسم لعلماء الكيمياء المسلمين وجهودهم في تطور علم الكيمياء، بالإضافة إلى معرض خاص بالبحوث والمطويات، وبعد ذلك قام طلاب المدرسة بإجراء بعض التجارب العملية، بحضور مشرف الكيمياء بمكتب تعليم الشفا الدكتور بندر العتيبي، ومدير ثانوية زيد بن أرقم الأستاذ مطلق القحطاني.
ويهدف أسبوع الكيمياء إلى تنمية مهارات البحث العلمي للطلاب في مجال الكيمياء، وتنمية مهارات عرض التجارب العلمية، وإثراء الجانب المعرفي والمهاري لديهم في الموضوعات المتعلقة بعلم الكيمياء، وإبراز دور العلماء العرب والمسلمين في علم الكيمياء، وتثقيف الطلاب بالإنجازات الوطنية في الكيمياء والصناعات الكيميائية.