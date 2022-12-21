"ترابط" تفوز بجائزة "الإنسان أولًا" للعمل الإنساني في الشرقية

وأشار إلى أن نزل "الإنصاري" يُعد واحدًا من الخدمات التي تقدمها "ترابط" من خلال توفير السكن، بالإضافة لخدمة تأمين النقل للمرضى ومرافقيهم، وكذلك خدمة توفير الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن الجمعية تخدم نحو 26 ألف مستفيد.