"ترابط" تفوز بجائزة "الإنسان أولًا" للعمل الإنساني في الشرقية

فازت جمعية "ترابط" لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بجائزة "الإنسان أولًا" للعمل الإنساني، عن مبادرة "نزل الأنصاري الخيري".
وتخدم تلك المبادرة، المرضى ومرافقيهم، من خلال توفير السكن لهم ومرافقيهم، إضافة لتأمين النقل من العيادات التخصصية إلى مقر إقامتهم في السكن الخيري.
وقال رئيس مجلس إدارة ترابط د. إبراهيم العريفي: إن هذه الجائزة تأتي تتويجًا للجهود الجبارة للعمل الإنساني في المنطقة الشرقية، بقيادة ودعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف "العريفي": يجد العمل الإنساني والخيري الدعمَ المتواصل والتوجيه المستمر للوصول بالخدمات المقدمة للمستفيدين إلى أعلى مستوياتها.
وأكد أن الجمعية تسعى دومًا لتحسين جودة العمل والخدمة المقدمة من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تقديم أفضل الرعاية للمرضى ومرافقيهم.
ومن جانبه قال الأمين العام لترابط ناصر الزاهد: إن هذه الجائزة تعكس الاهتمام بالعمل الإنساني، ومحفز لبذل المزيد من العطاء لخدمة ورعاية الإنسان.
وأشار إلى أن نزل "الإنصاري" يُعد واحدًا من الخدمات التي تقدمها "ترابط" من خلال توفير السكن، بالإضافة لخدمة تأمين النقل للمرضى ومرافقيهم، وكذلك خدمة توفير الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن الجمعية تخدم نحو 26 ألف مستفيد.
وذكر "الزاهد" أن "نُزل الأنصاري" يضم 60 وحدة سكنية في ستة طوابق، تم تجهيزها وتهيئتها بكل وسائل الراحة التي تمكّن المرضى ومرافقيهم من مراجعة عيادتهم التخصصية بكل يسر وسهولة.
وتابع: بلغ عدد المرضى المستفيدين من النزل منذ مطلع عام 2022، وحتى نهاية أكتوبر من العام نفسه، نحو ألف و401 مريض، وبلغ عدد الليالي 8,400 ليلة بتكلفة بلغت 2 مليون و200 ألف ريال.
وقال "الزاهد": كما بلغ عدد الوجبات المقدمة 25,364 وجبة، بتكلفة بلغت 549,208 ريالات، مؤكدًا أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، والعمل بشكل مستمر لتحسين جودة العمل.