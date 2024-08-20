التمريض نحو آفاق جديدة.. مؤتمر دولي ينطلق بالرياض لمناقشة أحدث المستجدات في المجال

ومع توجه الأنظار نحو هذا الحدث الهام، يشدد المنظمون على أهمية دور التمريض في تحسين الرعاية الصحية، ورفع معايير الجودة، مؤكدين أن المؤتمر سيكون منصة لتبادل الأفكار وتطوير استراتيجيات جديدة تسهم في الارتقاء بمهنة التمريض على مستوى عالمي.