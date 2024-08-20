التمريض نحو آفاق جديدة.. مؤتمر دولي ينطلق بالرياض لمناقشة أحدث المستجدات في المجال

تحتضن العاصمة الرياض، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني للتمريض تحت عنوان التحسينات المستقبلية_نحو التميز في مهنة التمريض، في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، في فندق روش ريحان من روتانا.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف أحدث التطورات في مهنة التمريض، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية.
ويشهد الحدث مشاركة واسعة من نخبة الخبراء والمختصين في مجال التمريض من مختلف دول العالم؛ مما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.
وتتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تتناول مواضيع حيوية مثل القيادة والإدارة في التمريض، وتحسين الجودة وسلامة المرضى، والتعليم والتطوير المهني في التمريض، والممارسة التمريضية المتقدمة.
ويُتوقع أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز مهنة التمريض في المملكة والمنطقة، وفتح آفاق جديدة نحو التميز والابتكار في هذا المجال.
ومع توجه الأنظار نحو هذا الحدث الهام، يشدد المنظمون على أهمية دور التمريض في تحسين الرعاية الصحية، ورفع معايير الجودة، مؤكدين أن المؤتمر سيكون منصة لتبادل الأفكار وتطوير استراتيجيات جديدة تسهم في الارتقاء بمهنة التمريض على مستوى عالمي.