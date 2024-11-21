بالتزكية…"الحمدان" رئيساً للجنة جمعيات الحماية من التبغ بالمملكة و"الصقيه" نائباً

وأعرب الحمدان عن شكره وتقديره للمجلس التخصصي للجمعيات الصحية على منحه هذه الثقة، وكذلك جمعيات الحماية من التبغ، سائلاً المولى أن يكون عند حسن الظن، متطلعًا للعمل بروح الفريق الواحد وفيما يخدم جمعيات الحماية من التبغ، والتي تقوم بدور رائع بالتصدي للسموم وتوعية المجتمع بخطر هذه الآفات التي تنال من حياة آلاف الأسر في مختلف مناطق المملكة.