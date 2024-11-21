بالتزكية…"الحمدان" رئيساً للجنة جمعيات الحماية من التبغ بالمملكة و"الصقيه" نائباً

أعلن المجلس التخصصي للجمعيات الصحية عن تعيين إبراهيم بن أحمد الحمدان رئيساً للجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من التبغ بالمملكة وعبدالله بن عبدالعزيز الصقيه نائباً له.
ياتي ذلك في إطار إنشاء التحالفات واللجان التنسيقية للجمعيات ذات المجال والتخصص الواحد، مما يعزز من عملها ويرتقي بخدماتها، وذلك بعد الانتخاب بالتزكية من جميع جمعيات الحماية من التبغ في المملكة.
وأعرب الحمدان عن شكره وتقديره للمجلس التخصصي للجمعيات الصحية على منحه هذه الثقة، وكذلك جمعيات الحماية من التبغ، سائلاً المولى أن يكون عند حسن الظن، متطلعًا للعمل بروح الفريق الواحد وفيما يخدم جمعيات الحماية من التبغ، والتي تقوم بدور رائع بالتصدي للسموم وتوعية المجتمع بخطر هذه الآفات التي تنال من حياة آلاف الأسر في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن جمعيات مكافحة التدخين لها جهود كبيرة في مساندة الجهود الحكومية في مكافحة هذه الآفة وتعمل طيلة العام على توعية وتحصين الشباب من كلا الجنسين من آفة التبغ، كما تثمر برامجها طيلة العام على إقلاع آلاف الأشخاص عن السموم والعودة إلى الحياة الطبيعية.
يذكر أن الحمدان من الشخصيات المعروفة على مستوى جمعيات ومراكز مكافحة التدخين والمخدرات بالمملكة ، حيث يعمل منذُ ما يقارب العقدين في هذا المجال ، مع عدة عضويات في جهات حكومية ومجتمعية ويشغل حالياً منصب مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة والتي يقع مقرها الرئيسي بالعاصمة المقدسة ،فيما تنتشر فروعها في جدة ، الطائف ، القنفذة ، الليث وبحره.