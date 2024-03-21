"الشؤون الإسلامية" بالشرقية تغلق 229 بلاغًا خلال الثلث الأول من رمضان

وأكد الفرع أهمية دور المواطن والمقيم في دعم أعمال الوزارة بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، والعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن؛ حيث يقوم فريق مركز الاتصال الموحد "1933" باستقبال البلاغات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.