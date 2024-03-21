"الشؤون الإسلامية" بالشرقية تغلق 229 بلاغًا خلال الثلث الأول من رمضان

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في المنطقة الشرقية- خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك (229) بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد.
وشملت البلاغات ارتفاعَ وانخفاض مكبرات الصوت، ومخالفة تعميم الوزارة باستخدام المكبرات الخارجية لغير الأذان والإقامة، وعن خدمات الوزارة الأخرى في الصيانة والنظافة؛ حيث قام فريق وحدة الاتصال الموحد بالفرع، بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.
وأكد الفرع أهمية دور المواطن والمقيم في دعم أعمال الوزارة بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، والعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن؛ حيث يقوم فريق مركز الاتصال الموحد "1933" باستقبال البلاغات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.