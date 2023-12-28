"تنسيقي أوقاف الجامعات" يختتم أعمال لقائه الثامن عشر بجامعة الملك خالد

ومن ناحية أخرى، أوضح المستشار وأمين عام أوقاف جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عمر آل مشيط أن المجلس سلّط في لقائه الثامن عشر الضوء على عددٍ من المحاور المهمة التي تهدف إلى تعزيز دور الأوقاف في المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمشاركة من ذوي الاختصاص الذين أثروا اللقاء بعددٍ من المشاركات التي ستُسهم في العناية بالأوقاف الجامعية من جميع الجوانب، والتي تصبو إلى تحقيق الاستدامة للمشروعات التنموية للوطن بشكل عام.