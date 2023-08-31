محافظ ظهران الجنوب يزور أحد منازل مستفيدي مبادرة "سكن كريم" بالمجزعة

زار محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبوسراح، صباح اليوم الخميس، أحد المنازل التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة (سكن كريم لحياة كريمة) لمستفيدي جمعية البرّ الخيرية بالمحافظة في قرية المجزعة، وتجول في المنزل وشاهد عملية البناء.