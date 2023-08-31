محافظ ظهران الجنوب يزور أحد منازل مستفيدي مبادرة "سكن كريم" بالمجزعة

زار محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبوسراح، صباح اليوم الخميس، أحد المنازل التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة (سكن كريم لحياة كريمة) لمستفيدي جمعية البرّ الخيرية بالمحافظة في قرية المجزعة، وتجول في المنزل وشاهد عملية البناء.
واستمع "أبوسراح" من رئيس الجمعية حسن صالح أبوسبل الوادعي إلى تفاصيل المشروع والخطوات التي تم بها التنفيذ والمدة التقديرية للانتهاء منه، مبيناً أن تنفيذ المنزل يكون بمواصفات جيدة تكفل للمستفيد من السكن براحة واطمئنان.
والتقى "أبوسراح"، المواطن المستفيد الذي عبّر عن شكره لجمعية البرّ الخيرية بظهران الجنوب؛ لما تقدمه له من معونات ومساعدات وتلمّس احتياجاته واحتياجات كل المستفيدين من خدمات الجمعية، راجيًا من الله أن يجعلها في موازين حسناتهم.
وفي ختام الزيارة، قدّم محافظ ظهران الجنوب الشكر لرئيس وأعضاء الجمعية على جهودهم الكبيرة والعمل الدؤوب لخدمة المستفيدين.