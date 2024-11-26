"وقاء" يزور جامعة كاوست ويبحث سبل التعاون المشترك لدعم صحة واستدامة القطاع الزراعي

نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” زيارة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" بحضور رئيس قطاع العمليات فهد بن ناصر أبو خليل، ووفد من الخبراء والمختصين، بهدف بحث سبل التعاون بين المركز والجامعة سعيًا إلى تعزيز جهود المركز في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتهما.
واشتملت الزيارة الاطلاع على المختبرات والمراكز البحثية المتقدمة في الجامعة والتعرف على أحدث التقنيات والمواصفات القياسية المستخدمة في تشخيص الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، كما تخللها عقد لقاءات تعريفية مع عددٍ من المختصين لتبادل المعارف والخبرات في المجالات العلمية والفنية ذات الصلة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مركز وقاء على تعزيز إمكاناته العلمية والتقنية، بما يدعم جهوده في حماية القطاع الزراعي، كما يسعى المركز إلى تحقيق التكامل مع الجهات البحثية الرائدة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة، لدعم الابتكار وتطوير حلول فعّالة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الزراعي.