"وقاء" يزور جامعة كاوست ويبحث سبل التعاون المشترك لدعم صحة واستدامة القطاع الزراعي

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مركز وقاء على تعزيز إمكاناته العلمية والتقنية، بما يدعم جهوده في حماية القطاع الزراعي، كما يسعى المركز إلى تحقيق التكامل مع الجهات البحثية الرائدة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة، لدعم الابتكار وتطوير حلول فعّالة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الزراعي.