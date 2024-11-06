يتضمن 9 محاور.. "أدبي جدة" يعلن عن عنوان وموعد ملتقى "قراءة النص 21"

أعلن نادي جدة الثقافي عن عنوان ملتقى قراءة النص 21 الذي من المقرر أن ينطلق يوم الثلاثاء 21 إلى 23 رجب الموافق 21 - 23 يناير 2025م وأبرز محاوره.
وقال رئيس النادي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي: إن الملتقى جاء بعنوان (التاريخ الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية بين الشفافية والكتابية)، متضمناً تسعة محاور؛ هي عنوان الملتقى وأصول الثقافة الشفاهية القديمة والنص الشفاهي وطبيعة المرحلة والوثائق التاريخية والنقوش والحرف اليدوية وتجلياتها في النص الأدبي وأجناس الأدب الشفاهية والسرد الأدبي السير والتراجم، الذكريات والمشاهدات، الأوراق الخاصة، ومقاربات بين النص الشفاهي والنص الكتابي والإعلام القديم والفضاء التلفزيوني والإعلام الجديد والفضاء الإلكتروني.
من جانبه، قال أمين اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي: إن رؤيتنا أن يكون ملتقى قراءة النص بنادي جدة رائداً في تناول الموضوعات الأدبية المرتبطة بالمشهد الأدبي والثقافي السعودي.
وبيّن "السلمي" أن رسالة الملتقى هو تشجيع الباحثين والمثقفين على الاهتمام بالأدب وتقويمه وإثرائه، وتعزيز الاتجاهات الأدبية والإبداعية.
ولفت إلى أن نادي جدة الأدبي الثقافي يضطلع بمشروع قراءة المشهد الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية من خلال هذا الملتقى السنوي، ويعول كثيرًا على إسهامات الباحثين والنقاد والأدباء المشاركين في جلسات الملتقى، سواء بكتابة الأوراق العلمية أم بالحضور والحوار والمناقشة.