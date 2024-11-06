يتضمن 9 محاور.. "أدبي جدة" يعلن عن عنوان وموعد ملتقى "قراءة النص 21"

وقال رئيس النادي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي: إن الملتقى جاء بعنوان (التاريخ الأدبي والثقافي في المملكة العربية السعودية بين الشفافية والكتابية)، متضمناً تسعة محاور؛ هي عنوان الملتقى وأصول الثقافة الشفاهية القديمة والنص الشفاهي وطبيعة المرحلة والوثائق التاريخية والنقوش والحرف اليدوية وتجلياتها في النص الأدبي وأجناس الأدب الشفاهية والسرد الأدبي السير والتراجم، الذكريات والمشاهدات، الأوراق الخاصة، ومقاربات بين النص الشفاهي والنص الكتابي والإعلام القديم والفضاء التلفزيوني والإعلام الجديد والفضاء الإلكتروني.