"موارد الرياض" يشارك المجتمع الخارجي فرحتهم باليوم الوطني 92

نفّذ مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمشاركة مجموعة من المتطوعين، معرضًا وطنيًّا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 ، استهدف فيه كافة أفراد المجتمع في إحدى المجمعات التجارية الكبرى بالمنطقة، وحضره ما يقارب 1300 زائر.
وشارك زوار المعرض في اللوحة التعبيرية عن حب الوطن، وتعرفوا على العملات السعودية التي مرت على تاريخ المملكة العربية السعودية، مع إتاحة الفرصة لهم لمشاهدة رسم حي لصورة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتصوير مع مجسمات الزي السعودي، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية الوطنية والعروض المرئية والهدايا المصاحبة للزوار والأطفال.
وشاركت وحدة الأسر الكافلة بالخرج في الاحتفال الذي أقيم في القرية التراثية بالدلم، وتَمثلت مشاركتهم في تقديم الأيتام التابعين لهم في المحافظة مجموعةً من الفقرات المسرحية في الفعاليات، وتخصيص أركانٍ ترفيهية وتثقيفية؛ للتعبير عن حبهم واعتزازهم بما تقدمه القيادة والوطن لهم.
وأعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، عن فخره واعتزازه بما رآه من جهود لجميع منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة الرياض خلال هذه المناسبة العزيزة "اليوم الوطني 92 لوطننا الغالي"، والتي تُجسّد مشاعرهم الوطنية الجياشة ومشاعر جميع أفراد المجتمع؛ متمنيًا دوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، حفظهما الله.