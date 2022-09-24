"موارد الرياض" يشارك المجتمع الخارجي فرحتهم باليوم الوطني 92

وشارك زوار المعرض في اللوحة التعبيرية عن حب الوطن، وتعرفوا على العملات السعودية التي مرت على تاريخ المملكة العربية السعودية، مع إتاحة الفرصة لهم لمشاهدة رسم حي لصورة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتصوير مع مجسمات الزي السعودي، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية الوطنية والعروض المرئية والهدايا المصاحبة للزوار والأطفال.