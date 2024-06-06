بمشاركة 11 جهة.. الاجتماع التنسيقي لـ"تراحم الشرقية" يبحث طرق الاستدامة وتنمية الموارد لخدمة المستفيدين

واستعرض خلال الاجتماع جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسية، وجرى خلاله تقديم عرض تعريفي موجز عن اللجنة وأهدافها وبرامجها وإنجازاتها، واستعراض تقارير عن برنامج الاستدامة واستمرار التقدم لـ"تراحم الشرقية" في ابتكار البرامج التنموية في المستويات كافة، بالإضافة إلى استعراض فكرة الفريق التنسيقي وأهدافه ومهامه، والتي من أهمها تسهيل وتسريع وتيرة الإجراءات والتعاملات التي تخدم اللجنة ومستفيديها في هذه الجهات، وسبل تعزيزها وتطويرها على كل الأصعدة، بالإضافة إلى إقامة محاضرات توعوية لمنسوبي الجهات الأعضاء، ومعارض تعريفية للجنة في مقارها الرسمية، كما تم الاتفاق على العديد من المحاور والنقاط المزمع بدء العمل عليها قريبًا، وتفعيل دور الجهات والتوقيع معها شراكات مستدامة.