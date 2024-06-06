بمشاركة 11 جهة.. الاجتماع التنسيقي لـ"تراحم الشرقية" يبحث طرق الاستدامة وتنمية الموارد لخدمة المستفيدين

رأس المدير التنفيذي لـ"تراحم الشرقية" علي الضبعان، أمس الأول بمقر الجمعية بمدينة الدمام، الاجتماع الأول للفريق التنسيقي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم الشرقية"، وهم: سجون المنطقة الشرقية، وإمارة المنطقة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وغرفة المنطقة، والشؤون الصحية، وفروع وزارة الإعلام، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية، وجمعية البر بالمنطقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وفرع وزارة الرياضة.
وأكد "الضبعان"، خلال الاجتماع دعم وحرص القيادة الرشيدة ودعمها للجنة ومتابعة أحوال أبناء السجناء والمفرج عنهم على مستوى المملكة، مثمنًا الجهود المبذولة التي يقدّمها أعضاء اللجنة بالمنطقة الشرقية لتسهيل الخدمات على أبناء المستفيدين، ودعم مسيرتهم التعليمية وتدريبهم وتوظيفهم، وابتكار المشاريع والبرامج التنموية المستدامة لهم؛ مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الحرص والمتابعة لرحلتهم على جميع المستويات.
وأوضح أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات تسهم في نجاح المرحلة؛ كالموافقة على إطلاق مبادرة "أثر إيجابي" بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالمنطقة الشرقية، بما يتوافق مع تطلعات واحتياجات المستفيدين والتركيز على مفهوم الأثر من خلال المواءمة بشكل مباشر مع استراتيجية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم".
وشدد "الضبعان"، على عزم "تراحم الشرقية" على تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات في سبيل توفير الدعم لأبناء المستفيدين من اللجنة، وسعي اللجنة الدائم لتحقيق رؤيتها بـ"السعي لبناء مجتمع مترابط ومتكاتف بتعزيز وتطوير مفهوم الواجب الديني والأخلاقي والوطني، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي".
واستعرض خلال الاجتماع جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسية، وجرى خلاله تقديم عرض تعريفي موجز عن اللجنة وأهدافها وبرامجها وإنجازاتها، واستعراض تقارير عن برنامج الاستدامة واستمرار التقدم لـ"تراحم الشرقية" في ابتكار البرامج التنموية في المستويات كافة، بالإضافة إلى استعراض فكرة الفريق التنسيقي وأهدافه ومهامه، والتي من أهمها تسهيل وتسريع وتيرة الإجراءات والتعاملات التي تخدم اللجنة ومستفيديها في هذه الجهات، وسبل تعزيزها وتطويرها على كل الأصعدة، بالإضافة إلى إقامة محاضرات توعوية لمنسوبي الجهات الأعضاء، ومعارض تعريفية للجنة في مقارها الرسمية، كما تم الاتفاق على العديد من المحاور والنقاط المزمع بدء العمل عليها قريبًا، وتفعيل دور الجهات والتوقيع معها شراكات مستدامة.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السـجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" هي لجنة وطنية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 وتاريخ 1/ 1/ 1422هـ، وتضم في عضويتها ممثلين من ثلاث عشرة جهة حكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، وتعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية (السـجناء، المفرج عنهم، أسر السجناء) وتحسين حياتهم ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.