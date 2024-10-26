"تعليم الطائف": 530 متقدمًا للمرحلة المتوسطة لتحديد المستوى.. غدًا

ودعا المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، جميعَ الدارسين "بنين وبنات" البالغ عددهم قرابة 530 دارسًا ودارسة، إلى معرفة زمن وموقع اختبارهم من خلال رسالة الواتساب التي وصلت على جوالاتهم.