"تعليم الطائف": 530 متقدمًا للمرحلة المتوسطة لتحديد المستوى.. غدًا

فهد العتيبي- سبق- الطائف: أعلنت الإدارة العامة لتعليم محافظة الطائف، عدد الدارسين المتقدمين لاختبار تحديد المستوى للعام 1446هـ "المرحلة المتوسطة"، غدًا الأحد.
يأتي ذلك في مسرح الإدارة العامة للتعليم في الفيصلية للبنين، ومسرح الإدارات النسائية، ومسرح مبنى التعليم بالحلقة للبنات.
ودعا المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، جميعَ الدارسين "بنين وبنات" البالغ عددهم قرابة 530 دارسًا ودارسة، إلى معرفة زمن وموقع اختبارهم من خلال رسالة الواتساب التي وصلت على جوالاتهم.
وأكد "الغامدي" أن عليهم الحضور في الوقت والمكان المحدد؛ راجيًا للجميع التوفيق والسداد.