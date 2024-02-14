"إرادة بالرياض" يصرف قرابة 170 ألف وصفة دواء خلال 2023

يُذكر أن قسم الرعاية الصيدلية في مجمع إرادة بالرياض يضم عددًا من البرامج التي تسهم في سلامة الوصفة المُعطاة للمريض، والتي تراعي طبيعة المرضى المستفيدين من المجمع، وطبيعة مرضهم، ومن هذه البرامج عيادة الاستشارات الدوائية لتعزيز الثقافة الدوائية للمريض وأسرته، وتجنب الاستعمال الخاطئ للدواء، والتعريف بوسائل وطرق حفظ الأدوية والظروف الملائمة لحفظه، إضافة لمركز معلومات الأدوية الذي يقوم بتوفير المعلومات الدوائية المبنية على البراهين العلمية إلى مقدمي الرعاية الصحية؛ لتساعدهم في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة، وعيادة الكلوزابين التي تعمل على تقديم النصح الدوائي والمتابعة لمرضى الكلوزابين لتقليل الأخطاء الدوائية الناتجة عن تناول هذا الدواء، ومنعها قبل حدوثها، وبرنامج الالتقاطة الجيدة الذي يرصد الأخطاء الطبية المحتملة والتبليغ عنها قبل حدوثها، وبرنامج التيقظ الدوائي، والذي يتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.