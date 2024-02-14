"إرادة بالرياض" يصرف قرابة 170 ألف وصفة دواء خلال 2023

أوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أنه قام خلال العام 2023م بإيصال (15083) وصفة دواء للمرضى المستفيدين من خدماته في منازلهم، بالتعاون مع البريد السعودي؛ حيث تَضمنت أدوية لعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية وعلاج أمراض الإدمان؛ بحسب ما ذكرته إحصائية صادرة من المجمع.
وأضاف المجمع أن الوصفات إلى تم إيصالها للمرضى في منازلهم تمثل 9% من إجمالي الوصفات التي تم صرفها والبالغ عددها (169401) وصفة؛ حيث تم صرفها عن طريق صيدلية العيادات الخارجية للحالات التي لديها مواعيد مجدولة، وصيدلية الإسعاف والطوارئ للحالات الطارئة، وعبر الصيدلية الداخلية للمرضى المنومين.
وتابع أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيه لتقديم خدمات نوعية لمستفيديه، والتسهيل عليهم، ومراعاةً لظروفهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم استمرار تعافيهم واستقرار حالتهم الصحية والنفسية.
يُذكر أن قسم الرعاية الصيدلية في مجمع إرادة بالرياض يضم عددًا من البرامج التي تسهم في سلامة الوصفة المُعطاة للمريض، والتي تراعي طبيعة المرضى المستفيدين من المجمع، وطبيعة مرضهم، ومن هذه البرامج عيادة الاستشارات الدوائية لتعزيز الثقافة الدوائية للمريض وأسرته، وتجنب الاستعمال الخاطئ للدواء، والتعريف بوسائل وطرق حفظ الأدوية والظروف الملائمة لحفظه، إضافة لمركز معلومات الأدوية الذي يقوم بتوفير المعلومات الدوائية المبنية على البراهين العلمية إلى مقدمي الرعاية الصحية؛ لتساعدهم في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة، وعيادة الكلوزابين التي تعمل على تقديم النصح الدوائي والمتابعة لمرضى الكلوزابين لتقليل الأخطاء الدوائية الناتجة عن تناول هذا الدواء، ومنعها قبل حدوثها، وبرنامج الالتقاطة الجيدة الذي يرصد الأخطاء الطبية المحتملة والتبليغ عنها قبل حدوثها، وبرنامج التيقظ الدوائي، والذي يتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.