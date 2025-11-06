جامعة شقراء تحصد شهادة التميز في البرمجيات مفتوحة المصدر لعام 2025

حصلت جامعة شقراء على شهادة التميز في البرمجيات مفتوحة المصدر لعام 2025م، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية الذي أقامته هيئة الحكومة الرقمية اليوم (الخميس) 6 نوفمبر 2025م، في الرياض.
وتسلّم رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، خلال الحفل، تكريم الجامعة من معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، تقديرًا لجهود الجامعة المتميزة في تطبيق المعايير الرقمية الوطنية وتعزيز الابتكار التقني في أنظمتها وخدماتها الجامعية.
من جهته، أكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي بالجامعة الدكتور صالح بن هليل الحربي، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة نحو التحول الرقمي المستدام، وتميّزها في توطين وتبني البرمجيات مفتوحة المصدر كأحد أهم محركات الابتكار في التعليم والخدمات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع سياسات هيئة الحكومة الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الاستقلالية التقنية للجامعات السعودية.
وأوضح "الحربي" أن الجامعة حققت نتائج ملموسة من خلال هذا التوجه، إذ أسهم اعتماد الأنظمة مفتوحة المصدر في خفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة ملحوظة، وتقليل الاعتماد على البرمجيات التجارية المغلقة، مما أتاح إعادة توجيه الموارد نحو تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. كما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار داخل الجامعة من خلال تمكين الفرق التقنية من تطوير حلول تتناسب مع احتياجات الكليات والإدارات الجامعية، وبناء أنظمة متكاملة في بيئة آمنة ومتوافقة مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تشمل أنظمة إدارة التعلم، وإدارة المحتوى، والخدمات الذاتية.
ويأتي هذا التميز ضمن استراتيجية جامعة شقراء الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية والريادة التقنية والتعليمية، وتوظيف الكفاءات الوطنية لبناء منظومة جامعية قائمة على المعرفة والابتكار التقني والإبداع.