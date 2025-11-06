جامعة شقراء تحصد شهادة التميز في البرمجيات مفتوحة المصدر لعام 2025

وأوضح "الحربي" أن الجامعة حققت نتائج ملموسة من خلال هذا التوجه، إذ أسهم اعتماد الأنظمة مفتوحة المصدر في خفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة ملحوظة، وتقليل الاعتماد على البرمجيات التجارية المغلقة، مما أتاح إعادة توجيه الموارد نحو تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. كما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار داخل الجامعة من خلال تمكين الفرق التقنية من تطوير حلول تتناسب مع احتياجات الكليات والإدارات الجامعية، وبناء أنظمة متكاملة في بيئة آمنة ومتوافقة مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تشمل أنظمة إدارة التعلم، وإدارة المحتوى، والخدمات الذاتية.