على أيدي فريق طبي متخصص.. إجراء أولى حالات عملية العيون بمستشفى القنفذة العام

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى القنفذة العام أولى حالتين لعمليات العيون إزالة الماء الأبيض، حيث تعمل لأول مرة بالمستشفى بعد توفير جهاز والكادر الطبي بإشراف الدكتور حسن بن محمد الطويل حيث تم تأمين الجهاز بالشراكة مع جمعية زمزم الصحية وبدعم من وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، وتعد هذه الخطوة من أهداف الخدمات العلاجية والشراكة المجتمعية لخدمة المستفيدين في أماكن تواجدهم وتقديم الخدمات التخصصية لهم.