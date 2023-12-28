على أيدي فريق طبي متخصص.. إجراء أولى حالات عملية العيون بمستشفى القنفذة العام

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى القنفذة العام أولى حالتين لعمليات العيون إزالة الماء الأبيض، حيث تعمل لأول مرة بالمستشفى بعد توفير جهاز والكادر الطبي بإشراف الدكتور حسن بن محمد الطويل حيث تم تأمين الجهاز بالشراكة مع جمعية زمزم الصحية وبدعم من وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، وتعد هذه الخطوة من أهداف الخدمات العلاجية والشراكة المجتمعية لخدمة المستفيدين في أماكن تواجدهم وتقديم الخدمات التخصصية لهم.
تجدر الاشارة إلى أن عمليات العيون تتم بمستشفى جنوب القنفذة العام حيث تعد وحدة متخصصة وأجريت العديد من العمليات والحملات لخدمة المرضى حيث تم إجراء أكثر من 3000 عملية جراحية.
وتأتي هذه الإضافة لمستشفى القنفذة لتقديم خدمات صحية والتوسع في مجال طب وجراحة العيون لخدمة المرضى.
كما أن الشراكة بين صحة القنفذة وجمعية زمزم أثمرت بعمل عديد من القوافل الطبية إضافة إلى إجراء 440 عملية لمرضى العيون لتقليص قوائم الانتظار.
وثمَّن مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري جهود الزملاء بصحة القنفذة لخدمة المرضى، وأيضاً قدم شكره وتقديره لجمعية زمزم ووقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه لدعمهم بجهاز لإجراء عملية العيون.