"مودة": 56 دورة في التدريب الأسري لآلاف المستفيدين منذ بداية 2022

كما أوضح "آل رضي" أن دورة "تأهيل المقبلين على الزواج" تعد الأكثر إقبالًا من قبل المستفيدين؛ إذ بلغ عدد الحضور فيها خلال العام 2021م، 5,743 مستفيدًا بنسبة 48.20% من إجمالي عدد الدورات المقدمة خلال نفس العام، والتي بلغت 20 دورة تدريبية.