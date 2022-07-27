"مودة": 56 دورة في التدريب الأسري لآلاف المستفيدين منذ بداية 2022

قدّمت جمعية "المودة" للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، منذ مطلع العام 2022؛ 56 دورة تدريبية إلى 4338 مستفيدًا ومستفيدة، من خلال أكاديميتها لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية.
وقال المدير العام للجمعية محمد آل رضي: إن أكاديمية "المودّة" تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة من خلال بناء المهارات الأسرية والتربوية عبر مجموعة مميزة من البرامج التدريبية؛ حيث تقوم الأكاديمية على ستة مسارات تدريبية رئيسية.
وأضاف "آل رضي": أنه من خلال مسار الاستعداد الزواجي، والعلاقات الزوجية، والعلاقات الأسرية، والتخطيط والادخار المالي، وتربية الأبناء، ومسار الطلاق الناجح؛ تستهدف الأكاديمية الرجل لرفع وعيه بمسؤولياته تجاه أسرته، وتمكين المرأة لتكون قادرة على رعاية أسرتها اجتماعيًّا، وتعزيز دور الشباب تجاه أسرته والمجتمع. كما تستهدف تفعيل مشاركة كبار السن داخل أسرهم.
وتابع: وجرى بناء مسارات التدريب والدورات التدريبية بدقة وعناية على أيدي متخصصين في مجالات التنمية الأسرية؛ لبناء الأسر ودعمها وتنمية مهارات أفرادها؛ لتحقيق سعادة الفرد والأسرة كأحد أهم مقومات برنامج جودة الحياة. كما يتم تقديم هذه الدورات لكافة شرائح المجتمع والقطاعات.
وأشار "آل رضي" إلى أن الجمعية قدمت منذ مطلع العام 2022م، 16 حقيبة تدريبية للمستفيدين، بإجمالي 322 ساعة تدريبية.
ولفت إلى أن أبرز الدورات: تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، والحوار الفعال بين أفراد الأسرة، وتقنيات تعزيز القيم الأخلاقية لأفراد الأسرة، وتعزيز مهارات التربية الوالدية للآباء والأمهات في مرحلة التكوين والتنشئة والتربية والتنمية.
وأوضح "آل رضي" أن الدورات تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل الجنسين؛ حيث بلغت نسبة حضور السيدات 57%، والرجال 43% من إجمالي مستفيدي الدورات التدريبية منذ مطلع 2022م.
وقال: إن الدورات مصممة لتعزيز الروابط الأسرية وتزويد الأسرة بعوامل النجاح التي تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الأسري والمالي وتعزيز القيم الأسرية لدى الأبناء، وإكساب الوالدين مهارات حل المشكلات الأسرية التي تساهم في توفير بيئة آمنة للأبناء.
كما أوضح "آل رضي" أن دورة "تأهيل المقبلين على الزواج" تعد الأكثر إقبالًا من قبل المستفيدين؛ إذ بلغ عدد الحضور فيها خلال العام 2021م، 5,743 مستفيدًا بنسبة 48.20% من إجمالي عدد الدورات المقدمة خلال نفس العام، والتي بلغت 20 دورة تدريبية.
وأكد أن دورة تأهيل المقبلين على الزواج تهدف إلى تنمية قدرات المقبلين والمقبلات على الزواج بالمهارات الزوجية المؤدية إلى تحقيق الاستقرار الأسري.
وأضاف: يقوم المستفيدون بعمل بعض الأنشطة والقيام باختبار قبلي يقيس مدى معرفتهم لمهارات الاستعداد الزواجي ورسم مخطط لقياس مدى وعيهم بمراحل تكوين الأسرة.
يذكر أن حضور البرنامج على مدى ثلاثة أيام من كل أسبوع بواقع خمس ساعات يوميًّا طوال العام، ويتم تقديم البرنامج للسيدات والرجال بشكل منفصل؛ حيث يتم تقديم مادة تدريبية مخصصة لكل فئة مستهدفة.