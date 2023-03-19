برعاية أمير مكة.. انطلاق فعاليّات اللقاء الثالث للمسؤولية الاجتماعية 2023 بجدة غدًا

ويأتي تنظيم هذا الملتقى متزامنًا مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية المبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يكون يوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يركز هذا اللقاء على أهداف التنمية المستدامة في المملكة وما يعزز من دورها وفي مقدمة ذلك استخدام الأساليب الهندسية التي تُسهم في استدامة المشروعات واعتمادها على مصادر الطبيعة وتقليل التلوث وتحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة انطلاقًا من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.