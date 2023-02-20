بحضور نخبة من الأطباء.. انعقاد المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني بالرياض

عُقد المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني، بحضور نخبة من أطباء الباطنة، والمهتمين بالمجال، بتنظيم من الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني في فندق ماريوت-الرياض.
وتضمَّن المؤتمر عرض آخر المستجدات في مجال أمراض الباطنة في مختلف تخصصاتها الدقيقة، بمشاركة نحو أكثر من 13 متحدثًا من داخل السعودية وخارجها من النخبة.
ويهدف المؤتمر، الذي يناقش مستجدات الطب الباطني، إلى تبادُل الخبرات، من خلال عقد جلسات علمية ومحاضرات طبية حول أهمية العلاج المبكر، وأهمية التشخيص لتحديد العلاج، ودورهما في تقليل الإصابة بالأمراض، كذلك أحدث التطورات في علاج الأمراض الباطنية، واستعراض آراء عدد من الاستشاريين؛ لرفع الوعي لدى الممارسين الصحيين.
وتدور محاور المؤتمر حول أمراض القلب، والكلى، والغدد الصماء، هشاشة العظام، والمفاصل والأمراض الروماتيزمية.. وكيف يتم التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وأمراض الدم.
كما يحرص المؤتمر على التركيز على عرض آخر التطورات بتقنيات وطرق العلاج في أمراض الباطنة، وإلقاء الضوء على نموذج الرعاية الشاملة، وخطط التحول الصحي للبرامج العلاجية، إضافة إلى جمع المختصين في برامج الرعاية للمرضى لتبادُل خبراتهم في جميع جوانب خدمات تشخيص المرضى.
وأكد رئيس المؤتمر استشاري الباطنة والروماتيزم، الدكتور إبراهيم الحمود، أهمية انعقاد هذا المؤتمر سنويًّا؛ لما يمثله من دور في التوعية الطبية بمستجدات أمراض الباطنة، وما يحمله من توعية لفريق العمل الطبي، إضافة إلى توعية المريض بطرق العلاج، والوقاية من الأمراض.