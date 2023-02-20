بحضور نخبة من الأطباء.. انعقاد المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني بالرياض

ويهدف المؤتمر، الذي يناقش مستجدات الطب الباطني، إلى تبادُل الخبرات، من خلال عقد جلسات علمية ومحاضرات طبية حول أهمية العلاج المبكر، وأهمية التشخيص لتحديد العلاج، ودورهما في تقليل الإصابة بالأمراض، كذلك أحدث التطورات في علاج الأمراض الباطنية، واستعراض آراء عدد من الاستشاريين؛ لرفع الوعي لدى الممارسين الصحيين.