مستحضرة التاريخ العريق للمملكة.. "الموارد البشرية" بنجران تحتفي بيوم التأسيس

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بيوم التأسيس السعودي، مستحضرًا التاريخ العريق وتراثه الأصيل والمتفرد في لوحة وطنية تؤكد اعتزاز أبناء هذا الوطن بجذوره الراسخة في عمق التاريخ، وافتخارهم ببطولات وتضحيات الأجداد في إرساء دعائمه.