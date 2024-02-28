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مستحضرة التاريخ العريق للمملكة.. "الموارد البشرية" بنجران تحتفي بيوم التأسيس

فعاليات منوعة شملت مشاركة نزلاء الدور الإيوائية وأعمالًا وثائقية واستعراضات
مستحضرة التاريخ العريق للمملكة.. "الموارد البشرية" بنجران تحتفي بيوم التأسيس

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بيوم التأسيس السعودي، مستحضرًا التاريخ العريق وتراثه الأصيل والمتفرد في لوحة وطنية تؤكد اعتزاز أبناء هذا الوطن بجذوره الراسخة في عمق التاريخ، وافتخارهم ببطولات وتضحيات الأجداد في إرساء دعائمه.

شارك في الاحتفال منسوبو الوزارة في أجواء سادت فيها روح الانتماء وحب الوطن والاعتزاز به.

وشمل الاحتفال عدة فعاليات مصاحبة؛ منها مشاركة نزلاء الدور الإيوائية الاحتفال واستعراض أعمال وثائقية لتأسيس هذه البلاد الغالية، وكذلك توزيع الهدايا على المستفيدين من خدمات الوزارة.

نجران
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
يوم التأسيس 2024

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