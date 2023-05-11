"الطائف الخضراء" تغرس ألف شجرة بساحات المدارس

التقى مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الفعر، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي، وعددًا من منسوبي الجمعية.
واستعرض اللقاء أهداف الجمعية للإسهام بفاعلية في تحويل الطائف إلى محافظة صديقة للبيئة، عبر دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية، وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية باتجاهها.
وناقش أوجه التعاون والتكامل نحو تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بالمحافظة في ضوء توجيهات محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز.
كما استعرض الخطة التشغيلية لجمعية الطائف الخضراء لعام 2023، والتي اشتملت على ست مبادرات نوعية؛ من ضمنها مبادرة المدارس المستدامة التي ستتم خلالها تنمية وتطوير الوعي والمعرفة العلمية بالاستدامة: مفهومها، آثارها، متطلباتها وتطبيقاتها لدى المتعلّمين، وتنمية الممارسات والسلوكيات العملية لديهم، وتطبيق مفاهيم الاستدامة في بيئة الطالب بالمدرسة والمنزل والبيئة الخارجية، وتطوير البيئة المدرسية باتجاه الاستدامة من خلال تطبيقات ترشيد الطاقة، والعمل نحو استخدام الطاقة المتجدّدة، والحدّ من الهدر الغذائي واستخدام المياه الرمادية في الري.
وكذلك التشجير المستدام، والذي سيتم تفعيله بغرس ألف شجرة، خصّصتها الطائف الخضراء لساحات المدارس كمرحلة أولى.
وقال "العتيبي": إن هذه المبادرة تتضمّن العديدَ من النشاطات والفعاليات المقترحة كتخطيط وتصميم وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للمشرفين التربويين والمعلّمين، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التعليم وجامعة الطائف، والجهات ذات العلاقة عن الاستدامة وتصميم الأنشطة المنهجية وغير المنهجية؛ للتعريف بها وتطبيقاتها.
وكذا تخطيط وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية للطلاب عن الاستدامة وتطبيقاتها، والتعرف على التغير المناخي وآثاره ومظاهره، وتنفيذ بعض المناشط والفعاليات في المدارس المستهدفة؛ مثل: تصميم وتنفيذ الحدائق المدرسية، والتدريب على الزراعة المستدامة، والتعريف بأهمية استخدام المياه الرمادية في الري، واستخدام الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وتخطيط وتصميم وتنفيذ جائزة الاستدامة، بالتعاون مع إدارة التعليم والجهات ذات العلاقة.