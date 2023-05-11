"الطائف الخضراء" تغرس ألف شجرة بساحات المدارس

كما استعرض الخطة التشغيلية لجمعية الطائف الخضراء لعام 2023، والتي اشتملت على ست مبادرات نوعية؛ من ضمنها مبادرة المدارس المستدامة التي ستتم خلالها تنمية وتطوير الوعي والمعرفة العلمية بالاستدامة: مفهومها، آثارها، متطلباتها وتطبيقاتها لدى المتعلّمين، وتنمية الممارسات والسلوكيات العملية لديهم، وتطبيق مفاهيم الاستدامة في بيئة الطالب بالمدرسة والمنزل والبيئة الخارجية، وتطوير البيئة المدرسية باتجاه الاستدامة من خلال تطبيقات ترشيد الطاقة، والعمل نحو استخدام الطاقة المتجدّدة، والحدّ من الهدر الغذائي واستخدام المياه الرمادية في الري.