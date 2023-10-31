جمعية "سقيا الماء" بالرياض تواصل برامجَها المتنوعة

أعلنت جمعيةُ "سقيا الماء" بالرياض، اليوم الثلاثاء، استمرارَ برامجها المتنوعة، خلال الربع الثالث من العام 2023.
ونفذت الجمعيةُ العديدَ من المشروعات والبرامج؛ حيث تم تزويد عدد من الجهات والجمعيات بـ"1,738,300" عبوة مياه خلال الربع الثالث، وتوزيع "610" عبوات ماء زمزم على المحتاجين في منطقة الرياض، وتوفير 29 ثلاجة لحفظ المياه في الأماكن العامة.
كما نفذت الجمعيةُ العديدَ من الأنشطة والفعاليات التوعوية، بأهمية ترشيد استهلاك المياه؛ منها: توقيع عدد من الاتفاقيات مع جمعية "تنامي" لتطوير العمل التنموي، وجمعية "لهم" للتوعية الصحية والرعاية المنزلية، وجمعية "السلياك".
وشاركت جمعية "سقيا الماء" في معرض تعريفي في مهرجان "ليالينا"، حضره ثلاثةُ آلاف زائر لتوعية المجتمع بأنشطة الجمعية.
وأعربت "سقيا الماء" بالرياض عن شكرها وتقديرها للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، ولجميع المساهمين والداعمين الذين ساهموا في نجاح أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2023.
وحرصًا من الجمعية على تسهيل المشاركة في برنامج السقيا، سهلت المشاركة معها عبر متجر الجمعية على الرابط