جمعية "سقيا الماء" بالرياض تواصل برامجَها المتنوعة

ونفذت الجمعيةُ العديدَ من المشروعات والبرامج؛ حيث تم تزويد عدد من الجهات والجمعيات بـ"1,738,300" عبوة مياه خلال الربع الثالث، وتوزيع "610" عبوات ماء زمزم على المحتاجين في منطقة الرياض، وتوفير 29 ثلاجة لحفظ المياه في الأماكن العامة.