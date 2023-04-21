محافظ صامطة يصلي العيد ويعايد المرضى بالمستشفى العام ويستقبل المهنئين

وكان الشيخ إبراهيم بن علي ناصر ضامري قد أمَّ المصلين وتطرق في خطبته إلى المحافظة على الصلاة وأنها عماد الدين وهي الصلة بين العبد وربه ومن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما حث الناس على أداء زكاة الأموال وهي طيبة في النفوس وركن من أركان الدين كما شدد على بر الوالدين فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم موصيًا بصلة الأقارب والأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين سائلاً الله أن يقبل من الجميع صيامهم وأعمالهم الصالحة ويغفر لهم أجمعين.