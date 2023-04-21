محافظ صامطة يصلي العيد ويعايد المرضى بالمستشفى العام ويستقبل المهنئين

أدى محافظ صامطة الدكتور حزام بن قبلان بن جديع صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بجامع مجمع التقوى بحاكمة الدغارير.
وكان الشيخ إبراهيم بن علي ناصر ضامري قد أمَّ المصلين وتطرق في خطبته إلى المحافظة على الصلاة وأنها عماد الدين وهي الصلة بين العبد وربه ومن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما حث الناس على أداء زكاة الأموال وهي طيبة في النفوس وركن من أركان الدين كما شدد على بر الوالدين فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم موصيًا بصلة الأقارب والأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين سائلاً الله أن يقبل من الجميع صيامهم وأعمالهم الصالحة ويغفر لهم أجمعين.
فيما استقبل محافظ صامطة في مكتبه رؤساء الإدارات الأمنية والحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما زار محافظ صامطة عددًا من المرضى المنومين بمستشفى صامطة العام، للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة عبده مجرشي ومدير الدفاع المدني العقيد محمد بن حسن آل صمغان ومدير شرطة صامطة المقدم علي بن هادي آل حارث ومدير إدارة المساجد الشيخ أحمد بن عقيل كريري ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.
ورفع محافظ صامطة في الختام باسمه ونيابة عن رئيسي مركزي السهي والقفل ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهما الله بحلول عيد الفطر المبارك سائلاً المولى القدير أن يعيده عليهم وعلى الوطن بالخير والمسرات.