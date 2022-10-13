تجمع المدينة الصحي: بدء العمل في مركز الرعاية العاجلة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

وبيّن تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المركز يعمل بطاقة سريرية تشمل 4 عيادات طبية، بالإضافة إلى 9 أسرّة ملاحظة، وسريرين في قسم العناية الحرجة، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المساندة في أقسام المختبر، والوصفات الدوائية، والأشعة؛ بهدف تقديم الرعاية اللازمة للحالات الطارئة ذات الخطورة المتوسطة والخفيفة، وتقليل أوقات الانتظار، وسهولة الوصول للمرفق الطبي، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمستفيدين.