تدشين مبادرة "الدوادمي الخضراء" لزراعة 25 ألف شتلة بمشاركة 500 متطوع

وتهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 25 ألف شتلة من الأنواع المحلية، مثل: السدر، الطلح، الأكاسيا، النيم، والغاف الخليجي، في 50 مدرسة للبنين والبنات، وعدد من الحدائق والمتنزهات العامة، وأربعة شوارع رئيسة داخل المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز جمالية البيئة الحضرية.