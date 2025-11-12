تدشين مبادرة "الدوادمي الخضراء" لزراعة 25 ألف شتلة بمشاركة 500 متطوع

برعاية محافظ الدوادمي الأستاذ خالد بن محمد البابطين، دشّنت محافظة الدوادمي مساء اليوم مبادرة "الدوادمي الخضراء"، التي تنفذها جمعية المحافظة على الأشجار والمتنزهات، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، الهادفتَين إلى تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة الغطاء النباتي.
وتهدف المبادرة إلى زراعة أكثر من 25 ألف شتلة من الأنواع المحلية، مثل: السدر، الطلح، الأكاسيا، النيم، والغاف الخليجي، في 50 مدرسة للبنين والبنات، وعدد من الحدائق والمتنزهات العامة، وأربعة شوارع رئيسة داخل المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز جمالية البيئة الحضرية.
يمتد تنفيذ المشروع على مدى عامين (2025 – 2027م) عبر ثلاث مراحل رئيسة: الإعداد، التنفيذ، المتابعة والاستدامة، ويتضمن حملات تشجير موسعة، وورشَ عملٍ توعوية وتدريبية، وفعاليات تطوعية بمشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد محافظ الدوادمي خالد البابطين أن المبادرة تُجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقضايا البيئة وتنمية الغطاء النباتي، في إطار رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبناء مستقبل أخضر ومستدام، وتنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وأشار إلى حرص المحافظة على تفعيل الشراكات المجتمعية لتحقيق أثر بيئي ملموس، يعكس جمال المحافظة ويجعلها نموذجًا لتطبيق مبادرات "السعودية الخضراء" في المناطق.
كما ثمّن البابطين جهودَ الجهات المشاركة، وجمعية التشجير والعناية بالمتنزهات، وكل من أسهم في إطلاق المبادرة، مؤكدًا أن الوعي البيئي والمشاركة التطوعية ركيزتان أساسيتان لتحقيق الاستدامة البيئية في المحافظة.