"التويجري": "السلام" الهدف الأسمى للإنسان منذ بداية خلقه

وأوضح أمين عام المنظمة العربية، أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تشجع على انتهاج الدبلوماسية الإنسانية لمنع وقوع النزاعات المسلحة من خلال نقاط عدة، منها: الإنذار بحدث أو أزمة وشيكة أو محتملة الحدوث، والتأهب للعمل وإجراء التدريبات، ونشر القانون الدولي الإنساني والدعوة إلى تطبيقه والحيلولة دون انتهاكه، وتقليل مخاطر النزاعات، وتعزيز رؤية عالمية للحماية، وتفعيل جميع الأعمال المعزّزة لأمن المجتمعات وحمايتها من مخاطر وتداعيات العنف المسلح.