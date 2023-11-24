مستشفى شرورة العام يقدم خدماته لـ 37 ألف مستفيد بالربع الثالث من 2023

وبلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 14745 مراجعاً، وبلغ عدد المنومين خلال الفترة نفسها 1385 مريضاً، كما بلغ عدد حالات الولادة بالمستشفى 467 مولوداً، بالإضافة إلى إجراء 97880 فحصاً مخبرياً، و10374 فحصاً إشعاعياً وإجراء 286 عملية جراحية.