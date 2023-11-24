مستشفى شرورة العام يقدم خدماته لـ 37 ألف مستفيد بالربع الثالث من 2023

أعلنت صحة نجران أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى شرورة العام، قدمت الخدمات العلاجية والاستشارية لـ 37827 مستفيداً، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة أن المستفيدين من أقسام الطوارئ المرضية والإسعافية بمستشفى شرورة العام بلغوا 23082 مراجعاً.
وبلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 14745 مراجعاً، وبلغ عدد المنومين خلال الفترة نفسها 1385 مريضاً، كما بلغ عدد حالات الولادة بالمستشفى 467 مولوداً، بالإضافة إلى إجراء 97880 فحصاً مخبرياً، و10374 فحصاً إشعاعياً وإجراء 286 عملية جراحية.