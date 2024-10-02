جمعية طفولة آمنة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وقَّعت جمعية طفولة آمنة بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تأسيس برنامج رعاية الأطفال الأكثر حاجة للرعاية على مستوى مختلف المناطق. وستسهم هذه المبادرة في تقديم خدمات الإيواء المؤقت ودعم الأطفال، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية وحملات توعوية تتعلق بحقوق الطفل في جميع أنحاء المملكة.

مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوقيع؛ الوكيل المساعد للتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد بن محمد الحديثي، فيما مثل جمعية طفولة آمنة رئيس مجلس الإدارة نسرين بنت محمود أبو طه.

وتهدف هذه المذكرة إلى رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين وتعزيز التعاون الثنائي لتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية بما يحقق مصلحة الأطفال الأشد حاجة للرعاية، متضمنة البرامج التدريبية والخدمات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي بحقوق الطفل، من برامج الإرشاد الأسري لحقوق الطفل وتأهيل مدربي ومستشاري الأطفال.

وبهذه المناسبة أشارت رئيسة الجمعية إلى أهمية هذه الاتفاقيات التي تسعى لتحقيق مبدأ الشراكة وتطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات، لنشر وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل محققاً لرؤية المملكة 2030.