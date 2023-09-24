شاهد.. محافظة حريملاء تحتفل باليوم الوطني 3 أيام.. "حفل وأوبريت وقصائد"

وخلال الحفل المعد بتلك المناسبة، ألقى محافظ حريملاء كلمة ، عبّر خلالها عما يحمله هذا اليوم في ذاكرة كل مواطن من جهود وتضحيات بُذلت لبناء دولة قوية ومستدامة، على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ، واستمرت حتى يومنا هذا في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.