شاهد.. محافظة حريملاء تحتفل باليوم الوطني 3 أيام.. "حفل وأوبريت وقصائد"

برعاية محافظ حريملاء عبدالرحمن الغملاس، أقامت محافظة حريملاء الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية ، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز وعددٍ كبير من أعيان وأهالي المحافظة.
وخلال الحفل المعد بتلك المناسبة، ألقى محافظ حريملاء كلمة ، عبّر خلالها عما يحمله هذا اليوم في ذاكرة كل مواطن من جهود وتضحيات بُذلت لبناء دولة قوية ومستدامة، على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - ، واستمرت حتى يومنا هذا في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وقدم "الغملاس" باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، وجدد فيها الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله ورعاهم - الذين أولوا بلادنا جلَّ اهتمامهم وحرصهم على أن تكون رائدةً ومتقدمةً في سائر المجالات.
واستمتع الجميع بمتابعة "أوبريت" قُدم فيه لوحات فنية جسدت معاني الطموح الذي تعيشه السعودية، عبر حزمة من المنجزات التي تسير وفق مستهدفات رؤية مملكتنا الطموحة 2030 .
وتخلل الحفل عدد من القصائد الوطنية التي تغنى فيها الشعراء بحب الوطن واجتماع الكلمة والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة.
وفِي ختام الحفل شارك محافظ حريملاء الأهالي والمسؤولين العرضة السعودية ، وتجول في معرض "نحلم ونحقق" ، حيث اطّلع على أبرز المشروعات ضمن هوية اليوم الوطني الـ 93، والتي تجسّد الحب والانتماء للوطن الغالي وملامح النهضة والنمو والتطور ، كما اطّلع على اللوحات الوطنية واللوحات التعبيرية التي أعدت بهذه المناسبة وجسّدت مدى حب الجميع للوطن.
يُذكر أن محافظة حريملاء شهدت هذا العام تنظيم وإقامة فعاليّات مميزة في ثلاثة مواقع مختلفة بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، وتواصلت الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ93 ، بإشراف المحافظة وبتنظيم بلدية حريملاء وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية.