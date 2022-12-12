اختتام معرض "ريادي كيان" لمنتجات مشروعات مستفيدي الجمعية

وعبرت المذيعة سلوى شاكر، عن سعادتها بدعوتها لزيارة معرض ريادي كيان، وقالت: قضيت معهم وقتًا ممتعًا، تبادلت معهم الأحاديث والأفكار أحببتهم كثيرًا، ووجدتهم مبدعين سعداء مرتاحين نفسيًا أثناء تعاملهم مع الزوار لطفاء جدًا وأذكياء. أعمالهم جميلة وأسعارهم مناسبة.. شكرًا لكل من يدعمهم، وشكرًا لجمعية كيان على تمكينهم وتدريبهم.