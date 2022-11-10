بمشاركة عددٍ من المتخصصين.."تعليم جدة" ينظم فعاليات ملتقى اليوم العالمي للمحاسبة

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع في كلمته خلال الملتقى، أن العمل على رفع كفاءة الإنفاق هو إحدى ركائز رؤية الوطن الطموحة 2030، التي تسعى إلى الاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية والمحافظة على المكتسبات، من خلال تحقيق التوازن المالي والانضباط الوظيفي، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم جدة تواكب خطى وزارة التعليم في السعي إلى رفع كفاءة الإنفاق، وصولاً بمشيئة الله لأن تصبح الإدارة أنموذجًا مميزًا في التخطيط المالي والإداري الذي يحقق قدرًا عاليًا من الجودة والحوكمة والكفاءة المطلوبة في تقديم الخدمات للمستفيدين بأعلى جودة وأقل تكلفة.