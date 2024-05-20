المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يحتفل بالرياض

وأشار "الدوسري" إلى "أن رحلتنا على مدى الخمسين عامًا الماضية اتسمت بالالتزام الراسخ بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، فخورون بالشراكات القوية التي بنيناها ونتطلع إلى تعزيز تأثيرنا في السنوات القادمة".