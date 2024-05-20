المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يحتفل بالرياض

احتفل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (بَادِيا) بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، في فندق "فيرمونت" الرياض.
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلو مجموعة التنسيق العربي والمؤسسات التنموية، ونخبة من رواد الأعمال، إلى جانب كبار موظفي المصرف.
وتزامنت المناسبة مع نقل المقر الرئيس للمصرف إلى الرياض، مما يعكس بداية عهد جديد يحمل أهدافًا طموحة وإنجازات عديدة؛ حيث سيواصل المصرف مساعيه لتحقيق مهمته في تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون بين الدول العربية والأفريقية.
بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن مسيرة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا منذ تأسيسه.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المصرف ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، مسيرة إنجازات المصرف خلال الخمسين عامًا الماضية، مسلّطًا الضوء على دوره الريادي في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية.
وأشار "الدوسري" إلى "أن رحلتنا على مدى الخمسين عامًا الماضية اتسمت بالالتزام الراسخ بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، فخورون بالشراكات القوية التي بنيناها ونتطلع إلى تعزيز تأثيرنا في السنوات القادمة".
وأضاف: "اعتمدنا 13 مليار دولار لدعم الدول المستفيدة. ومنذ عام 2015، قدمنا الدعم للقطاع الخاص والتمويل التجاري بأكثر من 5 مليارات دولار".
وتلا ذلك كلمة سفير دولة جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد في المملكة العربية السعودية السفير ضياء الدين سعيد بامخرمة، التي شكر فيها المصرف على التزامه الثابت بتعزيز التعاون العربي الأفريقي ودوره الريادي في دعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا.
شهد الحفل تكريم عدد من مديري ورؤساء مجلس إدارة المصرف السابقين والشركاء الذين ساهموا كثيرًا في دعم مسيرة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا خلال الخمسين عامًا الماضية.
أشادت مجموعة من المشاركين في الحفل من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، بدور المصرف في تعزيز التنمية الاقتصادية داخل أفريقيا وتوطيد التعاون العربي الأفريقي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة السمراء.
واختتمت أمسية الحفل، بوليمة عشاء، أتاحت للحضور استكشاف فرص التعاون المستقبلية لتحقيق الرخاء في أفريقيا. كما التقطت صورة جماعية في نهاية الحفل تخليدًا للذكرى.