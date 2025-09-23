بلدية الحلوة تواصل احتفالات اليوم الوطني بفعاليات أسرية وبرامج ترفيهية للأطفال

انطلقت أمس احتفالات بلدية الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وسط أجواء وطنية جمعت العائلات والأطفال في فعاليات حافلة بالأنشطة الثقافية والترفيهية.
وشهد اليوم الأول، المخصص للأسر والأطفال، تنظيمًا مميزًا شمل أركانًا للأسر المنتجة، ومسرحًا تفاعليًا، وركنًا للرسم أتاح للأطفال التعبير عن فرحتهم بالوطن، إلى جانب توزيع نحو 400 هدية. كما رافق الفعاليات حضور أمني متكامل وفرق من الهلال الأحمر لضمان سلامة الزوار، إضافة إلى مشاركة عدد من مدارس الحلوة.
وتهدف بلدية الحلوة من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية، وتوفير مساحة تفاعلية للعائلات، وغرس قيم الانتماء والفخر الوطني لدى النشء منذ الصغر.
وتستكمل البلدية اليوم احتفالاتها ببرنامج متنوع يتصدره العرضة السعودية، إلى جانب فقرات تراثية وثقافية أخرى، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين.