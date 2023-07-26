مذكرة تفاهم بين مركز "مائي" و"أكاديمية الطاقة والمياه" لتعزيز مجالات التعاون بين الطرفين

وقَّع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" مذكرة تفاهم مع أكاديمية الطاقة والمياه EWA لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال، وتحقيق القيمة المضافة لبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد البرامج المستحدثة للرؤية 2030، ومثل مركز مائي في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، وعن الأكاديمية الرئيس التنفيذي المهندس طارق بن محمد الشمراني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل مهام وأعمال كفاءة وترشيد المياه حسب اختصاص كل منهما، وذلك من خلال تعزيز المشاركة في أنشطة ترشيد المياه، والعمل على إجراءات اعتماد الشهادات الفنية والاحترافية لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، وتطوير الحقائب التدريبية للتخصصات المستهدفة في مجال كفاءة ترشيد المياه، وإيجاد سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.