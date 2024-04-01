"جمعية الثقافة" بجدة تكرّم "النعمي" في احتفالها بيوم المسرح العالمي

احتفلت جمعية الثقافة والفنون بجدة بيوم المسرح العالمي بحضور نخبة من المثقفين والفنانين في أجواء مفعمة بروحانية شهر رمضان المبارك.
وبدأ الحفل بكلمة مدير الجمعية محمد آل صبيح رحب فيها بالحضور، وذكر أن المسرح مرآة للمجتمع والجمعية تسعى للمساهمة مع جميع الجهات في تسخير كل الإمكانيات للنهوض بمشروع المسرح السعودي.
وقال: الجمعية تحرص على تكريم الرموز والرواد وفي يوم المسرح لعام 2024م تم اختيار الأستاذ الدكتور حسن النعمي أستاذ السردية المعاصرة والمسرح بجامعة الملك عبدالعزيز ليكون الشخصية المكرمة؛ تقديراً لجهوده الكبيرة في الارتقاء بالمشهد الثقافي والمسرحي ودوره الفاعل في الفترة التي تولى فيها مهمة الإشراف على المسرح ونادي القصة في الجمعية.
وألقت الدكتورة مائسة الصبيحي كلمة المسرحيين عبّرت فيها عن روح الفنانين السعوديين المتطلعة لتقديم أعمال مسرحية عالمية.
بعد ذلك، تحدث الدكتور فيصل المتعب وقدم ورقة تحدث فيها عن مدارس المسرح العالمي عرض وآراء والمسرح السعودي بين الخصوصية والعالمية.
بدوره، قدّم المخرج عبدالله بن عيفان ورقة عن المدارس الإخراجية العالمية وشاركه في الحديث المخرج المصري القدير عادل زكي وتحدث عن بدايات المسرح قبل 40 عاماً.
من جانبه، تحدث الشخصية المكرمة الأستاذ الدكتور حسن النعمي وقال: إن تكريم الجمعية شرف وقيمة كبيرة لن أنساها في حياتي، وسلط الضوء على أهم المحطات في مسيرته المسرحية.
وجاءت كلمة الفنانة القديرة مريم الغامدي لتعبر عن اعتزاز الفنانة السعودية بوطنها في رسالة مفادها أن الفنانة حاضرة في المسرح بقوة.
وتحدث الروائي عبده خال عن صديقه ورفيق دربه حسن النعمي وقال إنه سعيد بتكريمه، ثم قدم عرض مسرحية "ومضات الركح" من تمثيل أحمد ماهر وأمجد حسن وعبدالله الشمراني وحسن جاد وإخراج أحمد الصمان.
وفي ختام الفعالية، كرّم مدير الجمعية الأستاذ الدكتور حسن النعمي بدرع الشخصية المكرمة في يوم المسرح العالمي، كما كرّم الفنانة مريم الغامدي والدكتور فيصل المتعب والمخرج عبدالله بن عيفان بدروع تذكارية، ثم قدمت شهادات شكر وتقدير لفريق المسرحية.