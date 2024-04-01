"جمعية الثقافة" بجدة تكرّم "النعمي" في احتفالها بيوم المسرح العالمي

وقال: الجمعية تحرص على تكريم الرموز والرواد وفي يوم المسرح لعام 2024م تم اختيار الأستاذ الدكتور حسن النعمي أستاذ السردية المعاصرة والمسرح بجامعة الملك عبدالعزيز ليكون الشخصية المكرمة؛ تقديراً لجهوده الكبيرة في الارتقاء بالمشهد الثقافي والمسرحي ودوره الفاعل في الفترة التي تولى فيها مهمة الإشراف على المسرح ونادي القصة في الجمعية.