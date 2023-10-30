دورة تثقيفية لـ"كفى" تنجح في إقناع 350 شابًّا بالجموم في الإقلاع عن التدخين

أعلن 350 من طلاب مركز التدريب بمحافظة الجموم، عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين وتلقي العلاج، بعد حضورهم دورة تثقيفية عن أضرار التدخين والمخدرات وطرق العلاج قدّمها مدير فرع جمعية "كفى" ببحرة، الدكتور محمد عبيسان العتيبي.
وأقيمت الدورة بالتعاون مع الوحدة الصحية بمركز التدريب بالجموم، حضرها 950 شابًّا من طلاب مركز التدريب ضمن برنامج جمعية كفى (بيئة عمل نقية)، وشاهد خلالها الحضور حجم الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والصحية التي يسببها التدخين لمتعاطيه.
وفي ختام البرنامج شكر العتيبي إدارة مركز التدريب بالجموم على تعاونهم في إنجاح البرنامج، والذي كانت ثمرته عشرات المقلعين عن السموم؛ فيما بيّن أن الراغبين في العلاج أقيم لهم برنامج علاج خاص استمر لأسبوع.