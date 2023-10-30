دورة تثقيفية لـ"كفى" تنجح في إقناع 350 شابًّا بالجموم في الإقلاع عن التدخين

أعلن 350 من طلاب مركز التدريب بمحافظة الجموم، عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين وتلقي العلاج، بعد حضورهم دورة تثقيفية عن أضرار التدخين والمخدرات وطرق العلاج قدّمها مدير فرع جمعية "كفى" ببحرة، الدكتور محمد عبيسان العتيبي.