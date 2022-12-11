"روافد جازان" تحتفل بـ"يوم التطوع" وتختار أول سفيرة للتطوع

احتفلت جمعية "روافد التطوعية" بمنطقة جازان، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بمناسبة اليوم العالمي والسعودي للتطوع لعام 2022، تحت شعار التطوع "مسؤولية وتكامل"".
وأطلقت الجمعية خلال الحفل، مبادرة سفراء التطوع للجمعية، واختيرت نهاد يحيى شعيري كأول سفيرة للتطوع بالجمعية لعام 2022 لمنجزاتها التطوعية، وتم تكريمها من رئيس الجمعية ومدير الخدمات المساندة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية .
وألقى حافظ القحطاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات لعام 2022، وأهمية مذكرة التفاهم التي وقعت بين الهيئة والجمعية، وكذلك دور الجهات المانحة والحكومية والقطاع الخاص في إبراز أعمال الجمعية.
وتضمن الحفل عرض مقطع مرئي لمنجزات جمعية روافد وخطتها المستقبلية، ومستهدفاتها لعام 2023، فيما تمّ تكريم الجهات المانحة والمشاركة، والبارزين من الفرق التطوعية والمتطوعين البارزين والموظفين.
وتخلل الحفل، الاحتفاء بـ 40 مستفيدًا من برنامج إنقاذ التدريبي للمتطوعين والذي نفذته الجمعية بالشراكة مع الهيئة ودعم من مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية بحضور ممثل المؤسسة ..نوف بنت تركي القصير .
وكان نائب أمير منطقة جازان قد كرّم جمعية روافد جازان" لمشاركتها في الاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع، الذي أُقيم في المركز الحضاري، كما زار سموه ركن الجمعية واطلع على منجزات الجمعية ..