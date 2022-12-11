"روافد جازان" تحتفل بـ"يوم التطوع" وتختار أول سفيرة للتطوع

وكان نائب أمير منطقة جازان قد كرّم جمعية روافد جازان" لمشاركتها في الاحتفاء باليوم العالمي والسعودي للتطوع، الذي أُقيم في المركز الحضاري، كما زار سموه ركن الجمعية واطلع على منجزات الجمعية ..