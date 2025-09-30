لوحات فنية ترسم مشاعر طلبة مدارس تعليم الطائف باليوم الوطني الـ 95
رسمت مشاركات طلبة مدارس تعليم الطائف مشاعر الفخر والانتماء والولاء بكل معاني الحب وصادق الشعور تجاه وطنهم من خلال لوحات فنية عرضها طلبة المدارس في ضمن احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 95 جسدوا فيها أعمالاً فنية من الفن التشكيلي تنوع تنوعت فيه الأدوات والخامات الفنية المتنوعة لتنتج أعمالاً فنية متنوعة ومميزة.
وعبر المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مبدياً إعجابه بما شاهده من إبداع للطلبة في المدارس مؤكداً أن المدرسة تُعد ركيزة أساسية في العمل التعليمي، ورافدًا مهمًا في دعم البيئة المدرسية ورفع نواتج التعلم.
داعياً المدارس لاكتشاف مواهب الطلاب وإبرازها وصقلها ومنحها الفرصة لإظهار المهارات والإبداعات في مثل المناسبات الوطنية وفي جميع محافل المدارس ، مشيداً بمستوى المهارة التي ظهرت بها اللوحات الفنية التي طرزها الطلبة والمشرفون التربويون والمعلمون المشاركون لَيُجسّدوا معنى سامياً من معاني الوطنية الصادقة بهذا الحراك الثقافي الذي واكب مناسبة غالية على الجميع، معبراً عن شكره للهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ومشيداً بالتعاون بين الأسرة والمدرسة.