"تطوير البلد" و"سواني" توقعان مذكرة تفاهم لتوفير منتجات "نوق" في منطقة البلد التاريخية

يشار إلى أن شركة تطوير البلد – المطوّر الرئيسي لمنطقة جدّة التاريخية - تهدف لتوفير تجربة ثرية لاستكشاف البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل وللأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة والارتقاء بجودة تجربة الزوار كما تعمل الشركة على التطوير الحضري لمنطقة جدة التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة "جدة التاريخية" التي تعد أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، للمساهمة في تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم.