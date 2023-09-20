الجمعية الفيصلية تعقد جمعيتها العمومية غير العادية بجدة

وفي بداية اللقاء تمّ عقد ورشة عمل بعنوان دور أعضاء الجمعية العمومية بناء على مواءمة اللائحة التنفيذية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، النظام الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم "ت/2/ 2023" بتاريخ "4/ 1/ 2023م"، ألقاها المستشار هشام بن محمد الغامدي.

بعدها ألقت رئيسةُ الجمعية كلمةً وضّحت فيها أهمية المواءمة مع النظام الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره، بالإضافة إلى الإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.

كما تمت مناقشة بنود اللائحة التنفيذية وأثرها على لائحة الجمعية فيما يخصّ تعديل نظام العضوية، إضافة إلى تعديل جوهري في تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وأدوار أعضاء الجمعية العمومية والتعديلات في الصلاحيات والمسؤوليات التي يكلف بها مجلس الإدارة. وتم التصويت على عدد من المواد التي تم تعديلها، وأتاحت الجمعية الفيصلية لعضواتها الكريمات إمكانيةَ الحضور والمشاركة والتصويت حضوريًّا وعبر الزوم.

وأكدت رئيسة الجمعية على أهمية حضور عضوات الجمعية العمومية للاجتماعات والفعاليات التي يتم الإعلان عنها، وأكدت على أهمية التفاعل والمشاركة وحضور اللقاءات الدورية لديوانية الأعضاء، والمساهمة في استقطاب مزيد من الأعضاء الفاعلين "العاديين والأعضاء الداعمين"، وخاصة الشابات المتميزات اللاتي يمتلكن المؤهلات المتميزة التي تساهم في خدمة العمل التنموي؛ لضمان فاعلية الجمعية العمومية التي تعدُّ حجر الأساس لقيادة الجمعية في المستقبل لمزيد من النجاح والتقدم. كما تم التأكيد على أن الجمعية تسعد بتلقّي آراء ومقترحات العضوات عبر البريد الرسمي للجمعية: info@alfaisalya.org ، وعبر رابط المقترحات الموجود في الموقع الإلكتروني، أو التواصل المباشر مع إدارة الاتصال المؤسسي وحدة شؤون العضوات، كما تمت دعوة الجميع للمساهمة بجهودهم التطوعية والتسجيل عبر البوابة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع إدارة التطوع بالجمعية.