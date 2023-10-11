طالب في "متوسطة القصب" يكرّم معلميه احتفاءً بيوم المعلم

يُشار إلى أن وزارة التعليم دشنت برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم لهذا العام تحت شعار: (المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريد) من خلال الفعاليّات والبرامج والأنشطة التي تنفذها في إدارات التعليم والمدارس، حيث تسعي إلى تأكيد دور المعلّم الرائد والمؤثر والحيوي في العملية التعليمية، وتعزيز رسالته السامية التي يحملها، وكذلك ترسيخ مكانته في نفوس الطلبة، إضافةً إلى تأكيد دوره في بناء أجيال المستقبل، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه.