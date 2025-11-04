"تجمع مكة الصحي" يطلق برنامج "عينتي" بالقنفذة لتعزيز دقة الفحوصات المخبرية

أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي برنامج "عينتي" في عدد من المرافق الصحية بمحافظة القنفذة، بهدف رفع جودة خدمات المختبرات وبنوك الدم، وتعزيز موثوقية ودقة الفحوصات المقدّمة للمستفيدين، وذلك ضمن جهود التجمع لتطوير الخدمات التشخيصية ورفع مستوى الاعتمادية في المنظومة الصحية.
وأوضح التجمع أن البرنامج يُنفّذ على مراحل تشغيلية تدريجية لضمان الجاهزية وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المختبرات. وشملت المرحلة الأولى، من 15 إلى 22 أكتوبر، بدء التشغيل وربط عدد من المرافق الصحية بالمختبرات المرجعية. فيما تركز المرحلة الثانية، من 22 أكتوبر إلى 15 نوفمبر الجاري، على توسيع نطاق الربط ليشمل عددًا من المراكز الصحية بهدف رفع مستوى الخدمة.
وأضاف أن المرحلة الثالثة ستُنفّذ خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر الجاري، لاستكمال الربط ورفع كفاءة التشغيل وضمان الجودة.
وبيّن التجمع أن أهداف برنامج "عينتي" تتضمن رفع جودة خدمات المختبرات وبنوك الدم، وتوحيد الإجراءات والمعايير التشغيلية، إضافة إلى تعزيز الاعتمادية والموثوقية في النتائج المخبرية، وتحسين تجربة المستفيد وسرعة حصوله على الخدمة.
ويُعد البرنامج خطوة استراتيجية ضمن مسار التحسين المستمر الذي يعتمده تجمع مكة الصحي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة التشخيص الطبي، وتحقيق أثر صحي مستدام يلبي احتياجات المجتمع ويرتقي بمستوى الرعاية المقدّمة.