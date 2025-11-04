"تجمع مكة الصحي" يطلق برنامج "عينتي" بالقنفذة لتعزيز دقة الفحوصات المخبرية

وأوضح التجمع أن البرنامج يُنفّذ على مراحل تشغيلية تدريجية لضمان الجاهزية وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المختبرات. وشملت المرحلة الأولى، من 15 إلى 22 أكتوبر، بدء التشغيل وربط عدد من المرافق الصحية بالمختبرات المرجعية. فيما تركز المرحلة الثانية، من 22 أكتوبر إلى 15 نوفمبر الجاري، على توسيع نطاق الربط ليشمل عددًا من المراكز الصحية بهدف رفع مستوى الخدمة.