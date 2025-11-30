إشادات واسعة بملتقى "شمّام" بعد 10 أيام من الفعاليات المتنوعة.. وأهالي القويعية يشكرون جمعية التنمية

حظي ملتقى "شِمّام" الذي نُظّم في حديقة البساتين بمحافظة القويعية بإشادات واسعة من الأهالي والزوار، بعد عشرة أيام من الفعاليات الترفيهية والمجتمعية المتنوعة التي شكّلت وجهة بارزة خلال إجازة الخريف.
وشهد الملتقى تنظيم باقة من الأنشطة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات والأطفال، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة، وتوفير مساحات تفاعلية أسهمت في تعزيز التجربة المجتمعية والترفيهية داخل المحافظة.
وأعرب الأهالي عن تقديرهم لحسن التنظيم وتنوع الفعاليات، مشيدين بالدور الفاعل للفرق التطوعية والديوانية الشعبية التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على أجواء الملتقى. وأكدوا أن مثل هذه الفعاليات تُعزّز الانتماء المجتمعي، وتُسهم في تنشيط الحراك الاجتماعي والترفيهي.
كما أكد الأهالي أن هذه المبادرات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتمكين القطاع غير الربحي، ودعم الفعاليات المجتمعية التي تخلق مساحات ترفيهية وثقافية مستدامة.
وقدم أهالي القويعية شكرهم لرئيس الجمعية الأستاذ سعد الحميد، ونائبه الدكتور سلطان العريفي، والمدير التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن المنقاش، وفريق العمل، نظير جهودهم المميزة في الإعداد والتنظيم والمتابعة.
من جهتها، ثمّنت جمعية التنمية الأهلية بالقويعية دعم الجهات الحكومية والأمنية التي أسهمت في نجاح الفعالية، كما أشادت بالشراكة مع بلدية القويعية وشركة معادن – منجم الأمار، مؤكدة أن هذا التعاون كان له دور بارز في إبراز الملتقى وتعزيز أثره المجتمعي.