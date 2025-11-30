إشادات واسعة بملتقى "شمّام" بعد 10 أيام من الفعاليات المتنوعة.. وأهالي القويعية يشكرون جمعية التنمية

من جهتها، ثمّنت جمعية التنمية الأهلية بالقويعية دعم الجهات الحكومية والأمنية التي أسهمت في نجاح الفعالية، كما أشادت بالشراكة مع بلدية القويعية وشركة معادن – منجم الأمار، مؤكدة أن هذا التعاون كان له دور بارز في إبراز الملتقى وتعزيز أثره المجتمعي.