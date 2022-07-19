"مجلس الجمعيات الشبابية".. مشروع "نوعي" لدعم الشباب

وسيحتوي المجلس الشبابي على العديد من البرامج النوعية والمشروعات، التي سيتم تقديمها من قِبل الجمعيات الشبابية مستقبلاً، ويأتي ذلك في محاولة من أجل تحقيق الأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030، والمساهمة في رفع الناتج المحلي، ومن المنتظر أن يتم تقييم أداء المشاركين من الشباب طوال العام الأول، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية، التي سوف ترسم التوجهات والأدوار الرئيسة، المتوقع السير وفقها لإقامة مجالس الجمعيات الشبابية.